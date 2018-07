Heraanleg fiets- en voetpad Hoek 25 juli 2018

Op maandag 6 augustus start aannemer Viabuild in opdracht van het gemeentebestuur met de heraanleg van het voet- en fietspad in Hoek, in de zone waar momenteel het woonproject Rupelzicht wordt gebouwd. Het voet- en fietspad verkeert momenteel in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe. De werken zullen drie à vier weken in beslag nemen en zouden dus tegen 1 september klaar moeten zijn. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid via de nieuwe verkaveling en Brouwerslei richting Kapelstraat en terug naar beneden tot aan het pleintje met de rode pijl.





(BCOR)