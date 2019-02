Heraanleg De Schutterlaan gaat derde fase in Ben Conaerts

19 februari 2019

Na enige vertraging is fase 3 van de werken aan de Frans De Schutterlaan nu toch goed en wel van start gegaan. In deze fase verschuift de werfzone naar de andere kant van de weg en worden de rijstroken richting Antwerpen en de aansluiting naar de Henri Spillemaeckersstraat aangepakt. Het verkeer wordt nu over de vernieuwde rijstroken richting Willebroek gestuurd, over één rijstrook in elke richting.

De Henri Spillemaeckersstraat zal door de werken volledig afgesloten zijn van de Frans de Schutterlaan, ook voor fietsers. Daarom geldt hier tijdelijk dubbelrichtingsverkeer. Het tankstation Q8 op de hoek is toegankelijk via een tijdelijke doorsteek vanuit de Henri Spillemaeckersstraat. De bussen van De Lijn zullen de halte “Markt/Spillemaeckersstraat” tijdelijk niet bedienen en hun eindhalte hebben aan het rondpunt van Cop.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft in samenwerking met de gemeente Boom beslist om aan de kant richting Antwerpen de vernieuwing van het fiets- en voetpad uit te breiden tot aan de Antwerpsestraat. Daardoor krijgt de aannemer extra tijd tot begin april om deze fase af te ronden.