Heraanleg Advokaatstraat op til 07 augustus 2018

Op maandag 13 augustus starten de aangekondigde werken aan de Advokaatstraat. Samen met de Esperanto- en de Kruisstraat wordt de straat omgevormd tot een woonerf, waar het autoverkeer voorrang moet verlenen aan voetgangers. Het project kost 1,9 miljoen euro en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Aanvankelijk was de heraanleg van de Advokaatstraat pas gepland voor de volgende legislatuur, maar het gemeentebestuur vond dat de werken niet langer konden wachten, omdat er in het wegdek voortdurend verzakkingen waren. (BCOR)