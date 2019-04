Heraangelegde Frans De Schutterlaan weer open Ben Conaerts

17u34 0 Boom Goed nieuws voor de gebruikers van de Frans De Schutterlaan. De straat is sinds vandaag tot aan het kruispunt met de Emiel Vanderveldestraat volledig opengesteld voor het verkeer. Op dinsdag 23 april zou naar verwachting ook de Baanbrug weer worden opengesteld.

Sinds vandaag kan het autoverkeer weer in elke richting gebruikmaken van de Frans De Schutterlaan. Tot aan het kruispunt met de Emiel Vanderveldestraat is de straat volledig open voor het verkeer en is er in elke rijrichting één rijstrook en één busbaan beschikbaar. In de week van 10 april zullen de definitieve wegmarkeringen worden aangebracht.

De aannemer van de Vlaamse Waterweg is ondertussen nog bezig met de renovatie van de Baanbrug. Pas wanneer ook die werken volledig zijn afgerond, kan het verkeer weer over de brug van en naar Willebroek. Naar verwachting kan de brug op dinsdag 23 april opnieuw opengesteld worden. Daarmee komt de omleiding via de A12 te vervallen en wordt de tijdelijke afrit Ooievaarsnest terug afgesloten. Tegelijk worden dan ook de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met de Emiel Vanderveldestraat ingeschakeld en gaat de Henri Spillemaeckersstraat weer open. Daarbij zal wel de rijrichting worden omgedraaid, waardoor het verkeer na de werken de Henri Spillemaeckersstraat kan inrijden vanaf de Frans de Schutterlaan richting het centrum.