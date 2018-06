Hele dag animo in handelscentrum 22 juni 2018

Op zaterdag 23 juni is het feest in Boom. De gemeente lanceert die dag een klantengetrouwheidssysteem voor lokale handelaars. Voor die gelegenheid is er van 10 tot 18 uur allerlei animatie in het handelscentrum. In de Hoogstraat kan je terecht voor dj-sets, modeshows en optredens van onder meer Steve Tielens. In de Blauwstraat vind je een 'beauty boudoir', een kinderdorp, de mobiele studio van Radio Reflex en de voorleescaravan van de bib. De Grote Markt wordt dan weer ingepalmd door een koopjesmarkt. Voetbalfans kunnen hun hart ophalen in de tuin van de dekenij in de Hoogstraat, waar je om 14 uur de WK-match tussen België en Tunesië op groot scherm kan volgen. (BCOR)