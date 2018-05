Harmonieorkest strikt musicaltoppers 04 mei 2018

Het Koninklijke Harmonieorkest Sforzando pakt op zaterdag 5 mei uit met 'That's All Musical'. De muzikanten brengen een avondvullend programma waarin ze hun publiek meenemen doorheen de hoogtepunten uit de musicalwereld. Voor de gelegenheid hebben ze twee van de beste Belgische musicalartiesten kunnen strikken: Hans Peter Janssens en Deborah De Ridder. Janssens speelde in Londen als eerste Belg de hoofdrol in 'Les Misérables' en vertolkte hoofdrollen in onder meer 'The Phantom of the Opera', 'De man van La Mancha' en 'Chess'. De Ridder schitterende dan weer in onder meer 'The Sound of Music', 'Tell Me On a Sunday' en 'Domino'. Het optreden vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg van CC De Steiger. Tickets zijn te bestellen via www.desteigerboom.be en kosten 16 euro. (BCOR)