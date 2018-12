Harmonie Sforzando geeft aperitiefconcert Ben Conaerts

04 december 2018

Koninklijke Harmonie Sforzando pakt op zondag 9 december uit met haar jaarlijkse aperitiefconcert. Het concert wordt in goede banen geleid door dirigent Peter Nieva en gepresenteerd door Viona Daelemans. Ook het jeugd- en instaporkest Zandola, onder leiding van Sander Vets, zal enkele stukken ten gehore brengen.

Het concert vindt plaats om 11 uur in zaal Feestpaleis. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Per inkomkaart kan je genieten van een gratis aperitief.

Tickets zijn te bestellen via de website www.sforzando.be.