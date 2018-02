Hans Verreyt trekt Vlaams Belang-lijst 07 februari 2018

Hans Verreyt wordt lijsttrekker voor de lokale afdeling van Vlaams Belang. Verreyt is voormalig voorzitter van Vlaams Belang Jongeren en is al twee legislaturen fractievoorzitter voor zijn partij in de Boomse gemeenteraad. Daar beschikt Vlaams Belang momenteel over drie zetels.





"We willen Boom teruggeven aan de Bomenaars", zegt Verreyt. "Liefst 38 procent van de Boomse kinderen groeit op in een gezin onder de armoedegrens. Als je dit probleem wil beheersen, zal je eerst de import van nieuwe armen uit alle landen van de wereld moeten stoppen. Samen overtuigen we Bomenaar na Bomenaar om in oktober te kiezen voor het enige alternatief voor onze gemeente." (BCOR)