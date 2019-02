Handelaars houden valentijnstombola Ben Conaerts

08 februari 2019

0

Voor de Boomse handelaars is de hele maand februari een valentijnsmaand. Zo kan je met de app en website ‘Beleef Boom’ deelnemen aan een extra valentijnstombola. Mensen die zich registreren via de app of aankopen doen via de getrouwheidskaart Joyn in Boom, kunnen prijzen winnen. De hoofdprijs is een duo-dagticket voor Tomorrowland 2019, maar je kan ook aankoopcheques ter waarde van 50 euro winnen. Verder hebben ook nog tal van deelnemende handelaars prijzen aangeleverd. “Het loont dus zeker de moeite om in februari je valentijnscadeaus in Boom te kopen”, zegt schepen van Middenstand Kris Van Hoeck (CD&V).

De app ‘Beleef Boom’ is beschikbaar voor zowel IOS als Android. Meer informatie kan je vinden op de website www.beleefboom.be.