Haal je koershart op in De Velodroom FIETSWALHALLA LANGS RUPELDIJK OPENT DE DEUREN BEN CONAERTS

22 juni 2018

02u58 0 Boom De Schorre heeft er een nieuwe troef bij: fietsbelevingscentrum De Velodroom. Je vindt er wielermemorabilia en kan er je eigen fietstocht plannen. "De koers zit in ons bloed", zegt gedeputeerde Jan De Haes. "We moeten dat koesteren."

Fietsbelevingscentrum De Velodroom aan de Rupeldijk heeft gisteren in primeur de deuren geopend. Het punt moet uitgroeien tot een hotspot voor recreatieve fietsers en koersliefhebbers uit binnen- en buitenland. "De Velodroom is meer dan zomaar een gebouw", zegt Alex Ternier van De Schorre. "Ja kan hier het verhaal van Vlaamse wielerhelden beleven in een uniek decor. Ook boekvoorstellingen, reisverhalen, filmvoorstellingen en signeersessies behoren tot de mogelijkheden. Na je bezoek aan het wielermuseum kan je iets gaan drinken of eten in De Musette, ons gloednieuwe café dat baadt in een wielersfeer."





De exporuimte van De Velodroom bestaat uit twee delen. Op het gelijkvloers ligt de focus op de rijke collectie van verzamelaar Paul van Bommel. Je vindt er een selectie van wielertruitjes uit de belangrijkste koersen. Wat ook in het oog springt, is de fiets van streekrenner'Rupske' Lauwers en de unieke gesigneerde tafel van 'Vive le Vélo'.





In de kelder ligt de focus op het verhaal van de Boomse familie Apostel-Mampaey, die tijdens de eerste helft van de vorige eeuw een dertigtal velodrooms heeft gebouwd in binnen- en buitenland. Onder meer het Kuipke in Gent, de wielerpiste in het Sportpaleis in Antwerpen en de velodrooms van Marseille en Nice is van haar hand.





De provincie Antwerpen investeerde 687.000 euro in het project en Toerisme Vlaanderen participeerde met 289.000 euro. Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes, die gisteren De Velodroom officieel mocht openen, is alvast onder de indruk. "Er schuilen tal van verhalen achter de truitjes, foto's en fietsen die je hier vindt. De wielrennerij maakt deel uit van ons Vlaamse DNA zoals de Vlaamse Meesters dat doen. Ik hoop dat heel veel toeristen uit binnen- en buitenland daar kennis mee willen maken."





Behalve De Haes tekenden gisteren ook heel wat voormalige wielrenners present. Onder meer Roland Liboton, Kurt Onclin en Freddy Helssen kwamen een kijkje nemen. Een andere opgemerkte gast was Sporza-commentator José De Cauwer. "Ik heb zelf een aantal teksten ingesproken die je in het wielermuseum kan beluisteren", zegt hij. "Ik vond dat heel leuk om te doen en nu ik ernaar kan luisteren, vind ik het nog leuker. (lacht)."





De Velodroom is, evenals wielercafé De Musette, open van woensdag tot en met zondag.