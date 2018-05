Gwendolyn Rutten op bezoek 19 mei 2018

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is op woensdag 23 mei te gast in Boom. Ze houdt tussen 16 en 17.30 uur halt in het Jeugdhuis Roots, waar ze met de Bomenaars in gesprek zal gaan over de dingen die hen nauw aan het hart liggen, zoals hun job, hun gezin en de algemene veiligheid. Het bezoek kadert in Ruttens 'Ronde van Vlaanderen', waarbij ze voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in alle 308 Vlaamse gemeenten wil zijn langsgeweest. Iedereen is welkom om met Rutten in dialoog te gaan. De toegang is gratis. (BCOR)