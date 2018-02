Guy Fleurackers stelt tentoon 09 februari 2018

Fotograaf Guy Fleurackers stelt momenteel een selectie van zijn werk tentoon in de gemeentelijke bibliotheek. In zijn foto's spelen zowel de Rupelstreek als het landschap een bepalende rol. Fleurackers is al meer dan veertig jaar begeesterd door fotografie en stelde voordien al tentoon in het eetcafé 't Steencaycken, in de Brugse galerie Oud St-Jan, in het Oud St-Jan Hospitaal in Brugge en in de Plantentuin van Meise. Zijn foto's prijken in enkele schoolboeken en vorig jaar werd een foto van Guy uit meer dan 400.000 inzendingen verkozen tot winnaar van de fotowebsite Viewbug. De tentoonstelling is nog tot 7 april te bezichtigen. (BCOR)