Gust Laureyssens nieuwe CD&V-voorzitter Ben Conaerts

06 april 2019

0

CD&V Boom heeft met Gust Laureyssens (67) een nieuwe voorzitter aangeduid. Laureyssens, die bijna 31 jaar actief was als vrederechter in het kanton Boom, beseft dat er veel werk op de plank ligt.

“Het is mee mijn taak om erop toe te kijken hoe onze schepenen en gemeenteraadslieden christendemocratische accenten leggen in het toekomstige gemeentebeleid en hoe ons verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Een andere belangrijke opdracht zal de verdere uitbouw van de afdeling en de bestuurswerking zijn”, aldus Laureyssens.

“Onze partij staat niet voor populistisch geroep en getier van links of van rechts, maar zal steeds weloverwogen standpunten en beslissingen voorstaan. Precies dat is volgens mij de sterkte van CD&V en dat is de boodschap die wij niet genoeg kunnen brengen aan al die goed menende mensen die actief zijn in de Boomse verenigingen.”

