Grootschalige autozwendel via automarkt in Wilrijk: tot zes jaar cel gevorderd Bart Boterman

27 maart 2019

19u05 0 Boom Een 22-koppige criminele bende rond de Servische zigeunerfamilie Jefkaj uit Boom kijkt aan tegen jarenlange celstraffen. Ze verdienden honderden duizenden euro’s aan autozwendel met behulp van oplichting, vervalsingen en witwaspraktijken. Liefst 346 auto’s werden bedrieglijk afhandig gemaakt van particulieren en garages, om via de automarkt langs de A12 in Wilrijk te verkopen aan zichzelf en door te verkopen aan het buitenland. Het openbaar ministerie vraagt 6 jaar cel voor de leiders van de familieclan.

Volgens het openbaar ministerie werden leden van de clan Jefkaj al in Duitsland veroordeeld voor identieke feiten. “Tijdens de strafuitvoering is de hiërarchische familieclan met hun hele hebben en houden richting België verhuisd. Hier deden ze gewoon verder met hun criminele activiteiten”, sprak de procureur op het proces op de rechtbank in het West-Vlaamse Veurne. Daar was het onderzoek een drietal jaren geleden gestart, nadat tientallen eigenaars en garagisten over het hele land werden opgelicht toen ze hun auto wilden verkopen via tweedehandssites. Het gaat telkens om de duurdere merken zoals Audi, BMW, Volkswagen en Porsche.

Vervalste afschriften

“De bende kocht voertuigen van nietsvermoedende slachtoffers aan onder valse identiteiten. Wanneer de handlangers en loopjongens auto’s kwamen ophalen, toonden ze vervalste afschriften van overschrijvingen of poststortingen. Het geld kwam nooit aan en de wagens waren verdwenen richting de automarkt in Wilrijk. De bende verkocht de voertuigen er aan zichzelf met vervalste facturen, valse namen en valse verkoopshistorieken. Vervolgens werden de auto’s in Duitsland ingeschreven op de namen van de vrouwelijke familieleden. De wagens werden verkocht, maar reden nooit rond in Duitsland. Met transitnummerplaten waren ze vaak de volgende dag al vertrokken naar het verre buitenland”, ging de procureur verder. Dankzij de autozwendel maakte de bende honderden duizenden euro’s pure winst en betaalden ze geen cent belasting. Intussen zijn er ook torenhoge vorderingen van de verkeersbelasting door het jarenlange ontduiken van taksen.

Jarenlang buiten schot

De familieclan bleef jarenlang buiten schot doordat hun naam nergens viel. Hun loopjongens gebruikten valse identiteiten en de familieclan verscheen nooit zelf of onder eigen naam op het toneel. Volgens de procureur baadde de familie Jefkaj in hun villa’s in Boom in de luxe, terwijl ze officieel van werkloosheidsuitkeringen en leeflonen leefden. Van die luxe waren de speurders getuige tijdens grootschalige huiszoekingen. Op in beslag genomen computers werden tal van ontwerpen van valse identiteitskaarten, facturen, inschrijvingsbewijzen en verkoopovereenkomsten gevonden.

De clan wordt vervolgd voor onder meer vereniging in een criminele bende, witwaspraktijken, oplichting en valsheid in geschrifte. Het openbaar ministerie vroeg zes jaar cel voor drie kopstukken van de familie en torenhoge verbeurd verklaringen. Andere familieleden hangt een straf tot drie jaar cel boven het hoofd. Handlangers riskeren dan weer tot 18 maanden cel. Vonnis over een maand.