Groene Hofstraat dicht voor verkeer 09 februari 2018

Vanaf maandag 12 februari wordt de Groene Hofstraat overdag afgesloten voor het verkeer. De aannemer Cosmo gaat namelijk afbraakwerken uitvoeren aan het pand op nummer 3-15. "Er zullen hoogtewerkers nodig zijn om de werken uit voeren en er moeten containers worden geplaatst om dagelijks het puin te ruimen", klinkt het bij de gemeente. "Er zal dus geen andere mogelijkheid zijn dan de straat volledig af te sluiten, telkens tijdens de werkuren, van 7 tot 17 uur. Na de werkuren worden de hoogtewerkers op de Grote Markt geplaatst en is de straat wel bereikbaar. De afbraakwerken zouden maximaal twee weken in beslag nemen. Ze worden deels uitgevoerd in de krokusvakantie, omdat er dan geen schoolgaande jeugd is en er dus minder verkeer passeert." Tijdens de werkuren is er een omleiding via de Windstraat, Kaai, Heldenplaats en Bassinstraat. Het centrum blijft te allen tijde bereikbaar. (BCOR)