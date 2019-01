Groendienst hangt ooievaarsnesten Ben Conaerts

08 januari 2019

14u52 1

De gemeentelijke groendienst is volop bezig met de plaatsing van ooievaarsnesten in Boom. Zo werd in de omgeving van de jachtwerf Vennekens in de wijk Hoek een nest geplaatst. Woensdag wordt nog een exemplaar gehangen in de Gamsterstraat.

“Er worden vaak ooievaars gesignaleerd in onze gemeente”, klinkt het. “Op deze manier willen we hen aanmoedigen om hier een warm nestje te bouwen.”