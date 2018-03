Groen wil inzicht in zwerfvuilproblematiek 28 maart 2018

02u30 0

Oppositiepartij Groen wil mee de zwerfvuilproblematiek in Boom helpen aanpakken. Daarom zal de partij alle aspecten over de bestrijding van zwerfvuil en sluikstort aan bod laten komen in een speciaal ingerichte commissie Grondgebiedszaken. "Zwerfvuil blijkt een hardnekkig probleem en kost onze gemeente veel geld", zegt Sven Cools (Groen), voorzitter van de commissie Grondgebiedszaken. "We doen hard ons best om het zwerfvuil aan te pakken, maar het lijkt op dweilen met de kraan open. Nu willen we een beter inzicht krijgen in afgevoerde tonnages, de kostprijs en de geleverde acties. Door een beter zicht te krijgen op de problematiek en de kostprijs ervan, willen we constructief meewerken aan het zwerfvuilbeleid en waar mogelijk alternatieve voorstellen doen." (BCOR)