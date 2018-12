Groen voor het eerst mee aan de macht in Boom Ben Conaerts

03 december 2018

20u30 1 Boom N-VA en CD&V gaan de komende legislatuur besturen met Groen. Samen vormen ze een ruime meerderheid van 15 op 25 zetels. Voor de groenen wordt het meteen de eerste keer dat ze mee deel uitmaken van het Boomse bestuur. “We gaan onze gemeente een fris elan geven”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

N-VA en – vooral – CD&V waren in Boom de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Met respectievelijk 10 en 4 zetels op 25 konden ze samen al een comfortabele meerderheid vormen. Maar na verkennende gesprekken werd beslist om Groen mee in het bad te trekken. Groen behaalde met de verkiezingen één zetel en kwam slechts één enkele stem te kort om een tweede zetel in de wacht te slepen. Dat de groenen na dertig jaar in de oppositie nu deel kunnen uitmaken van het Boomse bestuur, maakt echter veel goed.

Gemeenschappelijke grond

“We hebben na de verkiezingen een paar keer rond de tafel gezeten en we kwamen er al snel achter dat we voor veel thema’s een gemeenschappelijke grond vonden”, zegt Sven Cools (Groen). “Met Groen doen we mee aan de verkiezingen om ook effectief mee te kunnen besturen. Als je dan die kans krijgt, moet je ze ook nemen. Het bestuursakkoord dat we samen hebben uitgetekend, is er dan ook een geworden met een sterke focus op armoedebestrijding en groen.”

“N-VA, CD&V en Groen slaan de handen in mekaar om onze gemeente dat frisse elan te geven waar de Bomenaar recht op heeft”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Met deze meerderheid staat er een stevige ploeg klaar om de komende zes jaar gestalte te geven aan een ambitieus bestuursakkoord. Met inspraak en participatie van de Bomenaar willen we inzetten op meer veiligheid, een aantrekkelijk centrum, bruisende buurten en een opwaardering van ons groen. Verder pakken we de armoede aan en bouwen we verder aan de daling van de gemeentelijke schuldenlast.”

Op de agenda voor de komende legislatuur staan onder meer een grondige aanpak van het gemeentelijke park, de herwaardering van het station en – het grootste project – de vernieuwing van de Grote Markt. “We willen daar een groen belevingsplein van maken met plaats voor ontmoeting en gezelligheid”, verduidelijkt Baert. “Extra parkeerruimte zal voorzien worden onder de overkapte Kaai en de nieuw aan te leggen centrumparking aan de Pachterslei.”

College

Hoe het college er zal uitzien, is intussen ook al duidelijk. N-VA levert met Jeroen Baert de burgemeester en met Francis Sanchez en Inge De Ridder twee schepenen. Sanchez wordt onder meer bevoegd voor Openbare Werken en Patrimonium, terwijl De Ridder voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en de bevoegdheden Onderwijs, Cultuur en Toerisme onder haar hoede neemt. Kris Van Hoeck (CD&V) wordt eerste schepen met de bevoegdheden Financiën, Ruimtelijke Ordening, Middenstand en Sport.

Een van de nieuwkomers in het college is Abdel El-Hajoutti (CD&V), die de eerste drie jaar bevoegd wordt voor Mobiliteit, Wonen, ICT en Gezins-, Jeugd- en Seniorenbeleid. Na drie jaar wordt hij voor de rest van de legislatuur opgevolgd door Carla Herremans (CD&V). Sven Cools (Groen) krijgt de bevoegdheden Leefmilieu, Ontwikkelingssamenwerking, Inburgering, Wijken en Diversiteit. Kim Van Kerkhoven (N-VA) wordt voorzitter van de gemeenteraad.