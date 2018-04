Groen trapt verkiezingscampagne op gang 28 april 2018

02u45 0 Boom Groen Boom kan uitpakken met drie nieuwe namen op zijn kieslijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Lijsttrekker Sven Cools zal onder meer worden ondersteund door Linde Peeters, voorzitter van Jong Groen Boom, Stijn De Meyer, ondervoorzitter van de jeugdraad, en Abdeslam El Ghamri, actief lid van de diversiteitsraad. "We stappen naar de kiezer met een gevarieerde lijst die een mooie afspiegeling is van de Boomse bevolking", zegt voorzitter Koen Peeters. "In de komende weken en maanden zullen we de groene voorstellen op de Bomenaar loslaten." Morgen wordt de verkiezingscampagne letterlijk en figuurlijk op gang getrapt met een fietstocht. "We vertrekken om 14 uur aan de Papensteenweg bij de Colruyt en eindigen op Noeveren met een picknick aan het steenbakkerijmuseum EMABB", klinkt het. (BCOR)