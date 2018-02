Groen trakteert voor 'Valentrein' 15 februari 2018

02u32 0 Boom De lokale afdeling van Groen heeft 'Valentijn' gisteren omgedoopt tot 'Valentrein'. De partij stak 's ochtends alle pendelaars in het station van Boom een hart onder de riem en trakteerde hen op een 'Valentreinskaartje' en een tas koffie met cake.

"We willen de pendelaars met onze actie vooral een positief gevoel geven", zegt voorzitter Koen Peeters. "Door voor de trein te kiezen om zich te verplaatsen, maken ze de meest ecologische keuze. Maar we willen er met Groen ook voor zorgen dat de trein de meest lógische keuze wordt, want dat is nu nog niet het geval. Nergens in Europa doen mensen zo lang over hun woon-werkverplaatsingen als in ons land."





Vorig jaar werd het treinaanbod in Boom al uitgebreid, maar het kan volgens Groen nog een stuk beter. "Het station en de treinstellen verkeren in een erbarmelijke toestand. Denk maar aan de hoge instap bij de oude treinstellen die op deze lijn nog gebruikt worden. We pleiten ook voor een betere aansluiting van de bussen op het station en een herwaardering van het stationsgebouw. Het station moet opnieuw een aantrekkelijke plaats worden om de trein te nemen."





