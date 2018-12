Greet Rouffaer speelt voor het eerst ‘thuis’ Ben Conaerts

26 december 2018

De vzw Kaaimannen haalt op zondag 5 mei 2019 de toneelvoorstelling ‘Blind Getrouwd’ naar Boom. In de cast herken je onder meer Peter Bulckaen, Tine Priem, Guillaume Devos, Jeroen Maes en vooral ook Greet Rouffaer.

De actrice woont sinds kort in Boom en is betrokken bij een aantal projecten van de Kaaimannen. Zo is zij meter van het nepvarken ‘OinK’ en Circus Kummelé, een circus voor kansarme jongeren. “Het zal de eerste keer zijn dat Greet een thuismatch speelt”, aldus de Kaaimannen. “De opbrengst van de voorstelling gaat bovendien integraal naar Circus Kummelé.”

‘Blind Getrouwd’ is de opvolger van de succesvolle komedies ‘Komen (vr)Eten’ en ‘Dubbeldate’, die eerder volle zalen lokten. Het stuk is wederom van de hand van komedieschrijver Jeroen Maes.

De voorstelling vindt plaats om 15 uur in de Schouwburg van CC De Steiger. Tickets kosten 19 euro en zijn nu al te bestellen via de website www.kaaimannen.be.