Greet Rouffaer (60) en echtgenoot Bart wonen anderhalf jaar in Boom: “Ik ben helemaal ‘into’ Tomorrowland, maar we krijgen heimwee naar het groen” Ben Conaerts

25 januari 2019

15u21 0 Boom Wie Greet Rouffaer zegt, zegt ook ‘Wittekerke’. De VTM-serie katapulteerde haar in de jaren ’90 in één klap richting BV-dom. Maar dezer dagen staat Rouffaer vaker op de bühne dan voor de camera. Momenteel is ze bezig met de repetities voor ‘Blind Getrouwd’, het toneelstuk waarmee ze de komende maanden door Vlaanderen toert. Een van de haltes is Boom, al anderhalf jaar haar thuishaven. “Ik ben helemaal ‘into’ Tomorrowland.”

In de dagelijkse heruitzendingen van ‘Wittekerke’ op VTM is Greet Rouffaer nog een dertiger. In werkelijkheid heeft ze sinds december de kaap van de zestig gerond. Maar stralen doet ze nog altijd, ook als er geen camera’s zijn. Deze zomer zal het twee jaar geleden zijn dat ze samen met haar echtgenoot Bart de bossen van ’s Gravenwezel heeft ingeruild voor een prachtige loft met zicht op de Rupel. Een klein paradijs om te wonen, maar wel een dat intussen alweer te koop staat.

Gaan jullie verhuizen?

Greet Rouffaer: “Op termijn is dat de bedoeling. Maar dat heeft niets te maken met Boom. Ik woon hier écht bijzonder graag. Mechelen, Antwerpen en Brussel zijn vlakbij. Zeker voor mijn man, die in Vilvoorde werkt, is dat een groot voordeel. Boom is bovendien een dorp in volle ontwikkeling. Deze gemeente kan volgens mij uitgroeien tot een tweede Nieuw Zuid. Maar we woonden in ’s Gravenwezel midden in het groen, we hadden toen dieren, en mijn man heeft daar heimwee naar gekregen. Daarom zijn we stilaan opnieuw naar een plek aan het zoeken in het noorden van Antwerpen. Maar voorlopig zijn we nog niet weg en genieten we met volle teugen van wat Boom ons te bieden heeft.”

Wat is dat dan zoal?

“Ik sta echt versteld van hoeveel goede restaurants hier zijn. Denk maar onder meer aan Cheng’s Garden, Trattoria Kaai, Salpicon en restaurant Den Boom. Ik kan er ook enorm van genieten om de veerboot naar Klein-Willebroek te nemen, daar een wandeling te maken en iets te gaan eten bij brasserie Ryac. Verder zijn er de vele evenementen, waarvan natuurlijk Tomorrowland de kroon spant. Ik ben helemaal ‘into’ Tomorrowland. Als het festival van start gaat, zal je hier de Tomorrowlandvlag zien wapperen. Maar ik denk ook aan het straattheaterfestival Theater aan Twater, dat hier ieder jaar op de Rupeldijk plaatsvindt. Wat de Zomer van Antwerpen verspreid over de hele zomer programmeert, kan je hier op twee dagen zien.”

De vzw Kaaimannen, die Theater aan Twater organiseren, hebben je steun. Je bent onder meer meter van hun sociale circus Kummelé.

“Een prachtig initiatief, vind ik. Met circus Kummelé organiseren ze circusworkshops voor sociaal kwetsbare kinderen. Tijdens zo’n workshop leren die kinderen niet alleen allerlei circusstunts, ze ondervinden ook hoe het is om met elkaar samen te werken en respect te ontwikkelen voor elkaar. Alleen kost het wel wat geld om zulke workshops te organiseren en kunnen de Kaaimannen dus alle steun gebruiken.”

Eén manier om hen te steunen, is door op 5 mei te komen kijken naar je nieuwe toneelstuk ‘Blind Getrouwd’ in de Boomse Schouwburg De opbrengst gaat integraal naar het sociale circus.

“Ik ben heel blij dat de Kaaimannen het toneelstuk naar Boom hebben gehaald en dat ik op die manier een thuismatch kan spelen. In ‘Blind Getrouwd’ speel ik samen met Tine Priem, Jeroen Maes, Guillaume Devos en Peter Bulckaen, die ik al ken van ‘Wittekerke’. Ik vertolk de rol van Francine, een brave, zorgzame, soms wat hyperactieve vrouw die voor het eerst kennismaakt met het vriendje van haar dochter. Als blijkt dat hij blind is, draait Francine helemaal door en leidt dat tot hilarische toestanden.”

Sta je liever op het toneel dan voor de camera?

“Een week voor de première van een toneelstuk ben ik niet te genieten. Als ik überhaupt al slaap, droom ik dat ik mijn tekst vergeet. Maar uiteindelijk is er niks mooiers dan op een scène te staan en te merken dat de mensen in de zaal zich aan het amuseren zijn. Dat heb je niet als je voor tv aan het werken bent.”

‘Witterkerke’ wordt nu dagelijks herhaald op VTM. Mis je die periode?

“Ik mis vooral de ploeg waarmee we ‘Wittekerke’ hebben gemaakt. Ik zie nog regelmatig mensen van toen terug. Die banden bestaan nog altijd.”

Intussen is het weer enkele jaren geleden dat we je nog in een nieuwe tv-serie hebben gezien. Is voor jou het hoofdstuk televisie volledig afgesloten?

“Als er mij een mooie rol aangeboden wordt, zou ik daar geen nee tegen zeggen. Alleen moeten er dan wel rollen zijn natuurlijk. Maar ik ben blij dat ik de tv-genen heb kunnen doorgeven aan mijn zoon (regisseur Elias Mentzel, red.). Hij regisseert de nieuwe Ketnetreeks ‘#likeme’ en dat is echt een prachtige serie. Toen ik de eerste aflevering zag, heb ik moeten huilen van ontroering. Elias heeft daar samen met zijn crew zijn hart en ziel in gelegd. Hij verdient daar alle lof voor.”

‘Blind Getrouwd’ gaat op 15 februari in première in het Fakkeltheater in Antwerpen. Voor de volledige speellijst, zie www.prethuis.be.