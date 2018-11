Gratis tegeltuintje voor bewoners Advokaatstraat Ben Conaerts

20 november 2018

17u04 1

Nu de Advokaatstraat in volle heraanleg is, krijgen de bewoners de mogelijkheid om gratis door de gemeente een tegeltuin te laten aanleggen. Dat is een perkje aan de voorgevel van je huis met klimplanten of kleine planten. De voordelen zijn legio: een geveltuin geeft een prachtig straatbeeld, is een hotspot voor insecten en biedt een extra laagje isolatie voor je huis.

Concreet voorziet de gemeente bij de heraanleg een plantvak voor je woning met de nodige beplanting. Eens het perk is aangelegd, ligt de verdere verzorging in je eigen handen. Je hebt de keuze uit drie mogelijke plantpakketten, al kan je natuurlijk ook zelf voor de beplanting zorgen. In dat geval voorziet de gemeente een leeg plantvak.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de milieudienst op tel. 03 880 18 57 of milieu@boom.be.