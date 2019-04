Gratis tandartsscreening voor kwetsbare gezinnen Ben Conaerts

10 april 2019

Tandzorg staat dit voorjaar in de kijker in Boom. Niet alleen kan je nog tot en met 11 april een bezoek brengen aan de expo ‘Glimlachen’ in WZC Den Beuk, op vrijdag 12 april organiseert Mediboom ook een screeningsdag rond tandzorg. Kwetsbare gezinnen kunnen er terecht voor een gratis screening door een tandarts.

“We stellen vast dat een tandartsbezoek vaak wordt uitgesteld: omwille van financiële problemen, omwille van gebrek aan kennis over een tandartsbezoek of de terugbetaling hiervan, of omwille van angst voor de tandarts. Hopelijk kunnen deze initiatieven de drempel wegnemen”, aldus Inge De Ridder (N-VA), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Een afspraak maken voor de screening is verplicht en kan via de sociale dienst: tel. 03 880 58 32 of socialedienst@boom.be.