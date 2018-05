Graffiti siert speelplaats De Hoeksteen 19 mei 2018

02u49 0 Boom De Boomse street artist Kanter Dhaenens, bekend van zijn graffitiproject 'Yellow Brick Road', is dezer dagen aan het werk in basisschool De Hoeksteen. Samen met de kleuters versiert hij de kleuterspeelplaats met allerlei kleurrijke droomwezens.

Centraal op de muur van de kleuterspeelplaats van basisschool De Hoeksteen in Boom staat de rups van 'Alice in Wonderland' met de vraag 'Wie ben jij?'. Die vraag spoorde de kinderen aan om dieper na te denken over hun identiteit en elk hun eigen droomwezen te ontwerpen. Een aantal van hun tekeningen worden momenteel door de Boomse street artist Kanter Dhaenens omgetoverd tot kleurrijke graffitikunstwerken. Kanter, die in de Rupelstreek vooral bekend is van zijn graffitiroute 'Yellow Brick Road', geniet alvast met volle teugen van de samenwerking. "Ik vind het sowieso fijn om muurschilderingen te maken", zegt hij. "Maar wat dit project bijzonder maakt, is dat ik me kan baseren op de rijke fantasie van de jongens en meisjes van De Hoeksteen. Ik kreeg van hen in totaal een zestigtal creatieve tekeningen. Het was erg moeilijk om daaruit een selectie te maken."





Kanter werkt dit weekend de muurschilderingen verder af. Tijdens het schoolfeest op 17 juni kan iedereen de muur komen bewonderen. Na de kleuterspeelplaats wordt binnenkort de buitengevel van de school in de Tuyaertsstraat ook op creatieve wijze versierd. De kinderen zullen daarvoor tekeningen maken van mooie vlinders. (BCOR)