Goed Wonen Rupelstreek stelt nieuwe raad van bestuur voor: “Kwalitatieve en betaalbare sociale huurwoningen blijven prioriteit” Ben Conaerts

22 maart 2019

17u17 0 Boom Sociale Huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek heeft een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Louis Bosmans (N-VA) werd aangeduid als de nieuwe voorzitter en volgt Nicole Schreppers (Open Vld) op. Christel De Coninck (CD&V) en Roger Antonio (N-VA) nemen voortaan het ondervoorzitterschap voor hun rekening. In totaal telt de raad van bestuur negen nieuwkomers.

Voor de nieuwe bestuursploeg ligt er nog heel wat werk op de plank, zowel in Rumst als in Boom. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt, in soms moeilijke omstandigheden. Maar er is ook nog heel wat werk voor de boeg. We willen blijven zorgen voor kwalitatieve en betaalbare sociale huurwoningen in de gemeenten Boom en Rumst en tegelijkertijd blijven inzetten op een klantgericht, sociaal beleid, een degelijke interne werking en een gezonde financiële toestand”, klinkt het.

Algemeen directeur Frank Maeremans licht toe wat er nog allemaal in de steigers staat: “Vorig jaar is de bouw van vier nieuwe sociale appartementen op de hoek van de Nieuwstraat en de Crequilei in Terhagen begonnen”. Op de hoek van de Kerkstraat en de Markt in Rumst zal dan weer gestart worden met de bouw van zeven sociale appartementen. Volgende maand zal ook de bouw van zes sociale huurappartementen starten verderop in de Kerkstraat. In de Begijnenbossen in Reet bereiden we intussen twee nieuwbouwprojecten voor, een met vijftien studio’s en een met veertien appartementen.”

Renovaties

“In Boom wordt de renovatie van twee appartementen en een winkelpand in de Blauwstraat 29 opnieuw aangevat. Verderop in de Blauwstraat staan twee nieuwbouwprojecten op de planning, met telkens tien appartementen en een winkelpand. In de Isabellastraat komt een nieuwbouw met acht eengezinswoningen en in de Rupelweg en Nielsestraat komt een nieuwbouw met negentien appartementen. In de Kerkstraat 30-32 wordt ook een nieuwbouwproject voorbereid met vier appartementen en een doorsteek naar De Dekenij.”

De volgende jaren gaat er ook aandacht uit naar de renovatie van het bestaande patrimonium. “Zo zal op korte termijn gestart worden met de aanpak van de gevels van onze appartementsgebouwen in de Antwerpsestraat 443-447 en Kruiskenslei 70-84 in Boom. In de loop van 2020 zal ook gestart worden met de renovatie van twaalf eengezinswoningen in de Vlierlaan en de Kruiskenslei. Samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zullen we ook de omgeving en infrastructuur rondom de appartementen in de Elzenstraat, de Antwerpsestraat 443-447, de Vlierlaan 1-4 en de Kruiskenslei 86-88 aanpakken. Daar wordt de volledige woonomgeving vernieuwd”, aldus Maeremans.