Gezocht: nieuwe uitbater voor Melkhuisje KRISJE VAN VLIERBERGHE HOUDT ER EIND DEZE MAAND MEE OP BEN CONAERTS

11 mei 2018

02u26 0 Boom Krisje Van Vlierberghe (51) stopt eind deze maand met de uitbating van het Melkhuisje in het park. "Ik ben te vaak tegen een muur aan gelopen", legt ze uit. De gemeente is intussen al gestart met de zoektocht naar een opvolger. Indien die niet gevonden wordt, dreigt de taverne deze zomer dicht te moeten blijven.

Het Melkhuisje neemt straks afscheid van uitbaatster Krisje Van Vlierberghe. Eind deze maand houdt ze ermee op en trekt ze de deuren van de taverne bij de speeltuin in het gemeentelijke park dicht. De gemeente mag dan wel de eigenaar zijn van het pand, er liggen te veel verantwoordelijkheden bij de uitbater, vindt Krisje. "We moeten onder meer opdraaien voor het leegmaken van de vuilnisbakken op ons domein en voor het onderhoud van de openbare toiletten. Dat is een flinke kost die bovenop de uitbating komt en dat maakte het op den duur onhaalbaar. Het is een moeilijke beslissing geweest, want ik heb drie jaar met heel veel goesting in het Melkhuisje gestaan. Ik geef toe dat ik er al heel wat traantjes om heb gelaten. Ik ben vaak naar de gemeente gestapt met de vraag om hulp, maar je loopt tegen een muur aan."





Veranda

Schepen van Patrimonium Francis Sanchez (N-VA) weerlegt die stelling. "Telkens de uitbaatster naar ons toe is gestapt, hebben we haar verder geholpen. Eigenlijk heeft zij zelf de bepalingen die in het contract staan niet volledig nageleefd. Dan is het jammer dat we nu de zwartepiet krijgen toegeschoven. Maar het is een feit dat de uitbating van het Melkhuisje een moeilijk verhaal is. We zijn nu volop in gesprek met een aantal nieuwe kandidaat-uitbaters, zodat we tenminste al de zomerperiode kunnen overbruggen.Daarna moeten we gaan kijken of we de taverne eventueel kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een veranda."





Krisje zelf blijft sowieso actief in de horeca: ze is intussen al een nieuwe zaak gestart in de Bosstraat. In het pand waar voordien café Troubadour was gevestigd, heeft ze onlangs Bistro Baarjo geopend. "Je kan hier onder meer terecht voor veertig verschillende bieren, allerlei smoothies en zoetigheden. Alleen de eetkaart hebben we nog wat verder uitgebreid. De zaak draait momenteel goed en we krijgen veel positieve reacties. Wat me vooral opvalt, is dat veel oude klanten van het Melkhuisje de weg naar Bistro Baarjo al gevonden hebben. Blijkbaar heb ik daar in het Melkhuisje een goede indruk nagelaten. (lacht)."