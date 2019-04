Gezocht: gastgezinnen voor Theater aan Twater-artiesten Ben Conaerts

19 april 2019

14u05 1

De vzw Kaaimannen, de organisatoren van het straattheaterfestival Theater aan Twater, zoekt gastgezinnen om de optredende artiesten onderdak te bieden. “We huren nu al de drie hotels in de buurt af voor onze artiesten, maar dat is toch een grote hap uit ons budget”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Families vinden het wellicht wel leuk om een artiest of duo uit het buitenland over de vloer te hebben. Meestal komen de artiesten op vrijdag toe en vertrekken ze zondag of maandag alweer. Indien gewenst leveren we ontbijtpakketten en gratis familietickets voor het hele weekend.”

Theater aan Twater vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni en kan uitpakken met zo’n 35 acts uit binnen- en buitenland. Kandidaat-gastgezinnen kunnen zich aanmelden via kaaimannen@telenet.be.