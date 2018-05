Get Insane stunt in De Schorre BELGIUM'S GOT TALENT-FINALIST IS PUBLIEKSTREKKER OP XTREME XPERIENCE BEN CONAERTS

09 mei 2018

02u41 0 Boom Het sportfestival Xtreme Xperience daalt op zondag 13 mei weer neer in provinciaal recreatiedomein De Schorre. De hele dag kan je er gaan kennismaken met meer dan vijftig extreme sporten. Grootste publiekstrekker worden allicht de Belgium's Got Talent-fainlisten van Get Insane.

Verbazing: dat is waar het om draait bij Get Insane. De groep rond Tremelonaar Iciar Van den Bergh beoefent allerlei extreme sporten, gaande van BMX over skateboarden tot freerunning. In Belgium's Got Talent zijn de stuntmannen uitgegroeid tot een van dé revelaties van de talentenjacht en wisten ze zich intussen al te kwalificeren voor de finale. Maar vooraleer ze daar hun kunsten mogen showen, zakken ze zondag af naar Xtreme Xperience in De Schorre. Iciar en co geven demonstraties en workshops in het biketrial en freerunning en proberen hun publiek te verstommen met spectaculaire stunts en 'tricks'.





Breakdancen op fiets

Naast Get Insane maakt zondag nog meer bekend volk uit Belgium's Got Talent zijn opwachting in Boom. Halvefinalist Gilles Van de Sompel komt uitpakken met Flatland BMX, een sport die hij zelf omschrijft als breakdance op een fiets. Yannick Lis, die een paar jaar geleden al indruk maakte in de VTM-talentenjacht, komt dan weer zijn sport slackline voorstellen. Daarbij balanceer je - zonder beveiliging - op een band die tussen twee bomen, rotsen of gebouwen gespannen is. Alleen geschikt voor waaghalzen dus.





In totaal zal je op Xtreme Xperience meer dan vijftig onbekende en extreme sporten kunnen ontdekken. In vergelijking met de vorige edities heeft de organisatie opnieuw een heel aantal nieuwe sporten in petto. Zo kan je komen kennismaken met paalacrobatie, 'extreme petanque', met allerlei obstakels, en BMX lake jump, waarbij je met je BMX op een schans fietst om vervolgens in het water terecht te komen. Het is ook uitkijken naar de demonstraties van het circusgezelschap Ell Circo D'ell Fuego, terwijl je in de workshop unicycling leert balanceren en coole trucs leert uitvoeren met een eenwieler.





"Meer dan vijftien topatleten staan de hele dag paraat om je spectaculaire demonstraties te geven en je te coachen bij hun favoriete sporten", klinkt het bij de organisatie. "Maar je moet zeker geen topsporter zijn om deel te nemen aan de initiaties."





Xtreme Xperience vindt plaats van 10 tot 18 uur en de tickets kosten 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. Je kan alle info vinden op de website www.xtremexperience.be.