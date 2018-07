Gemeenteraad is voorstander van knip Rupelbrug 28 juli 2018

Alle politieke fracties hebben de voorbije gemeenteraad hun goedkeuring gegeven aan het voorstel om de knip ter hoogte van de rotonde in Klein-Willebroek, vlak voor de Rupelbrug, in te voeren.





Dat zou betekenen dat sowieso al het zware vrachtverkeer van +3,5 ton niet langer gebruik kan maken van de Rupelbrug en dus niet meer door het Boomse centrum kan rijden. Alleen is het nog niet geheel duidelijk welke voertuigen wél over de brug zouden kunnen rijden. "Er zijn twee mogelijkheden", zegt schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open Vld).





"Ofwel beperken we ons tot het verbod van verkeer van +3,5 ton, ofwel kijken we verder en gaan we alle gemotoriseerd verkeer weren. Met een aantal uitzonderingen welteverstaan, waaronder de bussen van De Lijn, het landbouwvervoer en de hulpdiensten. Het andere gemotoriseerde verkeer zal dan van de Rupeltunnel moeten gebruik maken om de Rupel te kunnen oversteken."





Bosteels wil het voorstel alvast bespreken met de nv De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer en de buurgemeenten Puurs en Willebroek. (BCOR)