Gemeenteraad gaat digitale weg op Ben Conaerts

27 november 2018

Het gemeentebestuur gaat de werking van de gemeenteraad moderniseren met een nieuw conferentiesysteem. “Om de papierberg te verkleinen, willen we de gemeenteraad volledig digitaal laten werken”, zegt schepen van ICT Linda Lauwers (N-VA). “De aankoop van een nieuw conferentiesysteem is daarvoor de eerste stap. De bedoeling is dat ieder raadslid een stemknop en een microfoontje krijgt. Op die manier wordt alles wat er wordt gezegd, automatisch opgenomen. Laten willen we de raadszaal nog voorzien van twee schermen voor presentaties.”

Op verzoek van oppositieraadslid Hans Verreyt (VB) worden ook de mogelijkheden voor een videosysteem bekeken. “Daarmee wordt het mogelijk om in de gemeenteraad aan live streaming te doen. Dat zal voor onze burgers zeker een meerwaarde zijn”, aldus Verreyt.