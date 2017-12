Gemeenteraad duidt voorzitters commissies aan 02u32 0

De gemeenteraad heeft de voorzitters van de vier gemeenteraadscommissies aangeduid. Dat was al eerder gebeurd in de extra gemeenteraad van 9 november, maar de procedure die daarbij werd gevolgd, was niet reglementair. Daarom moest de verkiezing de afgelopen gemeenteraad opnieuw worden georganiseerd. Enkel wat de commissie Lokale Economie betreft was er tegenover de vorige stemming een verandering te merken. Die wordt voorgezeten door Lieve Van Dyck (N-VA) in plaats van Nourdine Elkaouakibi (Boom één). Verder wordt Sven Cools (Groen) voorzitter van de commissie Grondgebiedszaken, werd Ann De Smedt (N-VA) verkozen tot voorzitter van de commissie Veiligheid en wordt de commissie Financiën voorgezeten door Anita Ceulemans (Boom één). (BCOR)