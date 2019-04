Gemeentelijk wagenpark in nieuwe huisstijl Ben Conaerts

05 april 2019

14u25 0 Boom Alle wagens van het gemeentelijke wagenpark zijn voortaan bestickerd volgens de nieuwe huisstijl. Ze werden verfraaid met het nieuwe logo en de nieuwe slogan ‘Verrassend Hartig’.

“Het gaat in totaal om 26 wagens en een aantal voertuigen of rollend werkmaterieel, zoals de hoogtewerker en de veegmachine. De vrachtwagens van de dienst Feestelijkheden kreeg aangepaste stickers en het opschrift ‘Verrassend feestelijk’. Met deze nieuwe look zullen de wagens in het straatbeeld zeker opvallen”, zegt schepen van Patrimonium Francis Sanchez (N-VA).

De slogan en het logo werden vorig jaar gelanceerd en zetten de troeven van de gemeente in de kijker. De blauwe stukjes in het logo verwijzen naar de Rupel, de groene stukjes naar De Schorre en het park. De warme, rode stukjes moeten een gevoel van verbinding en vreugde aanwakkeren. Dan is er nog het grote, gele vlak, dat als een pijl naar de toekomst leidt.