Gemeentediensten Boom er even tussenuit

21 december 2018

Het gemeentehuis van Boom sluit de deuren van maandagmiddag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. Ook de administratie van het OCMW en het rusthuis is die week gesloten. In die periode is de bibliotheek wel drie dagen open: maandag 24 december van 9 tot 12 uur, woensdag 26 december van 13 tot 18 uur en zaterdag 29 december van 9 tot 13 uur. Op de Dienst Burgerzaken is er een eenmalige permanentie op vrijdag 28 december van 10 tot 12 uur. Je kunt er dan enkel terecht voor overlijdens of dringende reispassen.