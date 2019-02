Gemeentebestuur wil regels vastleggen voor bouwprojecten in Noeveren Ben Conaerts

16u59 0 Boom Het gemeentebestuur gaat werk maken van een woonomgevingsplan voor de wijk Noeveren. Zo’n plan moet juridisch vastleggen wat, waar en tot hoe hoog er gebouwd kan worden. Want de bouwpromotoren staan er aan te schuiven en de buurt is bezorgd.

De wijk Noeveren is een prachtig stukje steenbakkerserfgoed, maar de bewoners worden regelmatig geconfronteerd met ambitieuze bouwpromotoren en projectontwikkelaars. De laatste in de rij is de nv Valor, die een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor de bouw van acht woonunits en een ondergrondse parkeerruimte voor achttien wagens. Voor de leden van het buurtcomité ‘Noeveren Bezorgd’ is dat het teken om in het verweer te gaan.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V) begrijpt de bezorgdheid en zegt dat hij werk wil maken van een woonomgevingsplan voor Noeveren. “Dat is een redelijk nieuwe methodiek waarmee juridisch onder meer wordt vastgelegd wat, waar en tot hoe hoog er gebouwd kan worden. Alle bewoners die dat wensen, zullen mee in de opmaak van dat plan kunnen participeren. Intussen hebben we de indiener van de vergunningsaanvraag voorgesteld om een infovergadering te houden voor de buurt en op die manier de eerste ongerustheid al wat weg te nemen.”

Tom Dewandelaere (CD&V) wil Noeveren alvast op de agenda zetten van de commissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, waarvan hij voorzitter is. “We kunnen daar het debat voeren over de situatie van Noeveren om vervolgens een visie te ontwikkelen.”

Oppositiepartij Vlaams Belang wil nog een paar stappen verder gaan en roept het bestuur op om alle lopende en toekomstige vergunningsaanvragen op Noeveren op te schorten tot het plan klaar is. Maar dat doet volgens burgemeester Jeroen Baert (N-VA) meer kwaad dan goed. “Als we dat doen, trekken we alle kanalen open voor alle mogelijke beroepen. Ik heb al velen ontmoedigd om op Noeveren met een bouwproject te starten, maar het bij voorbaat verbieden kan niet. Dan zetten we een stap achteruit in plaats van vooruit”, aldus Baert.