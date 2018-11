Gemeentebestuur keurt koopzondagen goed Ben Conaerts

28 november 2018

15u42 0

Het gemeentebestuur heeft de lokale handelaars de toelating gegeven om in de maand december hun zaak op zondag te openen. “Door deze shopzondagen toe te laten, willen we de handelaars de kans geven om het maximum te halen uit de eindejaarsperiode”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Tegelijkertijd motiveren we de Bomenaars om lokaal te gaan winkelen.”