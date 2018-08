Gemeente zoekt figurant voor nieuwe app 09 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Boom is momenteel bezig met een nieuwe smartphone-app te ontwikkelen.





Daarvoor worden op 13 en 14 augustus beelden opgenomen van een fietser. Wie interesse heeft om in de opnames te figureren, kan contact opnemen met de dienst Lokale Economie via lokaleeconomie@boom.be.





(BCOR)