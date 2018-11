Gemeente wil zwaar verkeer uit centrum weren Ben Conaerts

06 november 2018

12u22 0 Boom De werken aan de Rupelbrug en de Frans De Schutterlaan leiden tot extra verkeersoverlast in Boom. De gemeente wil zware vrachtwagens uit het centrum weren en voert daarom een +3,5 ton-verbod in.

Al enkele maanden wordt de brug over de Rupel tussen Boom en Willebroek onder handen genomen. Sinds kort is men ook gestart aan de heraanleg van de Frans De Schutterlaan, vlak voor de brug. Onvermijdelijk gevolg is dat heel wat zwaar verkeer bij het volgen van de omleiding willens nillens in het centrum van Boom verzeild geraakt en daar gevaarlijke situaties creëert. Om dat te verhinderen, wil de gemeente een +3,5 ton-verbod invoeren in het centrum.

“De werken aan de Frans De Schutterlaan duren nog een zestal maanden en gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Aan hen hebben we nu gevraagd om op de afritten van de A12 een verbodsbord te plaatsen voor vrachtwagens van +3,5 ton in ons centrum. Op die manier wordt al het vrachtverkeer komende van de A12 afgeleid naar de ‘Banaan’.”

Ook elders moeten er volgens Sanchez aanpassingen worden uitgevoerd. “Over de uitgang van de firma Transportbeton vragen we om een aanduiding dat het verkeer van +3,5 ton in de richting van Niel moet rijden”, vervolgt de schepen. “De Colonel Silvertopstraat willen we tijdens de wekelijkse markt verbieden voor +3,5 ton, uitgezonderd De Lijn. Op de andere dagen mag er enkel plaatselijk verkeer door.”

“We willen deze maatregelen gepaard laten gaan met een gepast handhavingsbeleid”, aldus Sanchez. “Uiteraard maken we wel een uitzondering voor plaatselijk verkeer, zodat onze handelaars en ondernemers kunnen bevoorraad worden.”