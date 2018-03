Gemeente wil dit jaar 2,68 miljoen euro investeren 17 maart 2018

02u50 0 Boom De voorbije gemeenteraad werd het budget van 2018 goedgekeurd. In totaal zal er dit jaar liefst 2,68 miljoen worden geïnvesteerd. Al was er vanuit de oppositie ook kritiek te horen. "Dit is een socialistische begroting", zegt Hans Verreyt (Vlaams Belang).

"2018 belooft opnieuw een jaar vol lopende of nieuwe projecten te worden in Boom", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "We gaan onverminderd verder op de ingeslagen weg waarbij we een evenwicht vinden tussen een zuinig en efficiënt bestuur en de intentie om in Boom en haar inwoners te investeren." Alles bij elkaar zal er dit jaar 2,68 miljoen euro worden geïnvesteerd. Daarbij staan er heel wat grote infrastructuurwerken op het programma, zoals de heraanleg van de Advocaatstraat, de heraanleg van de Kapelstraat, de ombouw van de Sint-Annakapel tot een jeugdhuis en de - inmiddels veelbesproken - herinrichting van de Frans De Schutterlaan, met de verplaatsing van de bushalte 'Grote Markt' naar de brug. Ook wordt er 300.000 euro uitgetrokken voor de vernieuwing van de atletiekpiste in het gemeentelijke park. "Onze atletiekclub en de vele lopers zijn al jaren vragende partij om de verouderde piste te vernieuwen. Hiermee komen we dus aan hun vraag tegemoet. We moeten natuurlijk nog een lange weg afleggen vooraleer de nieuwe piste er zal liggen, maar we kunnen nu tenminste concreet van start gaan met het dossier", zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). Oppositiepartij Vlaams Belang keurde de begroting dan weer resoluut af. Dat op voorstel van Boom één 250.000 euro werd gereserveerd voor de strijd tegen kinderarmoede, kon bij de partij op weinig begrip rekenen. "Dit is een rode begroting met het gekende socialistische recept: het massaal uitdelen van belastingsgeld aan een zeer kleine doelgroep. Het college, dat geen meerderheid meer heeft, was blijkbaar zeer wanhopig", aldus Hans Verreyt (Vlaams Belang). (BCOR)