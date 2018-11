Gemeente vernieuwt straatafvalbakjes Ben Conaerts

23 november 2018

14u29 1 Boom De gemeente wil de strijd tegen zwerfvuil verhogen en gaat daarom de komende twee jaar alle straatafvalbakjes vernieuwen. Het gaat om zo’n 150 bakjes die vervangen zullen worden, een investering van 72.000 euro.

“Na een intensieve consultatieronde hebben we een bestek opgemaakt om in een periode van twee jaar alle straatafvalbakjes te vernieuwen”, zegt schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V). “Zowel onze inwoners als ons personeel kreeg de kans om input te geven. We willen komen tot degelijke, onderhoudsvriendelijke afvalbakken. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de stevigheid, het volume, de duurzaamheid van de materialen en de diameter van de opening. We vragen ook de mogelijkheid om een peukenbakje te voorzien.”

In totaal gaat het om zo’n 150 bakjes die vervangen zullen worden. De investering wordt geraamd op zo’n 72.000 euro, waarvan 50 procent in aanmerking komt voor een subsidie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “We hopen om hiermee te komen tot een meer uniform en netter straatbeeld, zodat mensen de afvalbakjes beter en correct gebruiken”, aldus Van Hoeck. “Het uiteindelijke doel is natuurlijk om minder zwerfvuil en sluikstort te hebben. Daarom zullen we ook nieuwe preventieve campagnes opzetten en meer repressief optreden tegen vervuilers.”

De eerste lading nieuwe afvalvakjes was al eerder besteld en wordt eind dit jaar verwacht. Het gaat om zo’n vijftig afvalbakjes van De Lijn, die aan elke bushalte zullen worden geplaatst.