Gemeente verhoogt subsidie voor inbraakwerende maatregelen 09 februari 2018

De gemeenteraad heeft de subsidie voor inbraakwerende maatregelen opgetrokken van 150 naar 250 euro. Bovendien kan de subsidie voortaan om de tien jaar worden aangevraagd, in plaats van slechts eenmalig per woning. Het aangepaste reglement is er gekomen onder impuls van oppositiepartij Vlaams Belang. "We maken van de wisselende meerderheden in de gemeenteraad handig gebruik om tal van onze programmapunten te verwezenlijken", zegt fractievoorzitter Hans Verreyt (Vlaams Belang). Wie de subsidie wil aanvragen, kan daarvoor contact opnemen met de preventiedienst. Dat kan via denoogenboom@boom.be of tel. 03 880 18 80. (BCOR)