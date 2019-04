Gemeente stelt parkwachter aan Ben Conaerts

01 april 2019

15u15 0 Boom De gemeente gaat een parkwachter aanstellen voor het gemeentelijke park. Met de maatregel wil het bestuur de overlast en criminaliteit daar terugdringen.

Het park wordt al jaren geteisterd door allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Het gaat van sluikstort over vandalisme tot inbraken. In januari sloegen inbrekers nog toe in taverne ’t Melkhuisje bij de speeltuin.

“Er gebeuren daar dingen die niet door de beugel kunnen”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Met de aanstelling van een parkwachter zetten we een eerste stap om dat probleem aan te pakken. Hij zal ook waken over de werkzaamheden van de restauratie van de Franse vijvers, die we binnenkort willen aanpakken.”