Gemeente stelt intendant Lokale Economie aan 27 juni 2018

02u36 0 Boom Het gemeentebestuur gaat een intendant Lokale Economie aanstellen om de lokale ondernemers en bedrijven samen te brengen. De maatregel werd goedgekeurd op de jongste gemeenteraad. Oppositiepartij Boom één reageert met scepsis op het initiatief.

"Ondernemers zijn vandaag de dag niet meer geneigd om naar een raad te komen", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Je moet gebruik maken van je netwerk om zelf naar de ondernemers toe te stappen. Het is in dat plaatje dat de intendant Lokale Economie een cruciale rol speelt. Hij moet de rol van bruggenbouwer op zich nemen om ondernemers en bedrijven bij elkaar te brengen en te ondersteunen. De middenstandsraad is voorstander van deze aanpak en ik denk dat we hier alleen maar beter van kunnen worden."





Patrick Marnef (Boom één) betwijfelt de meerwaarde van de intendant en redeneert dat de eigen dienst Lokale Economie deze taak voor haar rekening moet kunnen nemen.





Maar dat wordt door de burgemeester ontkracht. "Onze dienst Lokale Economie telt twee krachten en die zijn momenteel al overbelast. Bovendien is het benaderen van de bedrijven een eerder commerciële aangelegenheid. Ik denk niet dat de dienst Lokale Economie honderd procent inzetbaar is voor dit werk. De schakel tussen gemeente en ondernemer komt beter uit de privé. Wat mij betreft, kan de intendant hoe sneller hoe liever van start gaan." (BCOR)