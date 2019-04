Gemeente overweegt geschrapte brievenbussen te laten herplaatsen Ben Conaerts

10 april 2019

17u43 0

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid om brievenbussen van Bpost te laten herplaatsen. Recent werden er door Bpost een aantal rode brievenbussen uit het straatbeeld verwijderd. Op Booms grondgebied schieten er nog slechts zes exemplaren over.

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) heeft een gesprek gehad met Bpost en begrijpt de redenering achter de schrapping. “Het gaat puur om economische redenen”, legt hij uit. “De geschrapte brievenbussen werden te weinig gebruikt om nog te blijven bestaan. Maar we hebben wel navraag gedaan naar de kostprijs van zo’n brievenbus. Op basis daarvan kunnen we eventueel beslissen een exemplaar te laten herplaatsen.”

Oppositieraadslid Andy Janssens (Boom één) riep het gemeentebestuur al eerder op om in gesprek te gaan met Bpost. “Elke afbouw van dienstverlening is te betreuren. Zeker voor oudere en andersvalide bewoners. Hopelijk kan er een oplossing worden gevonden in het belang van onze Bomenaars”, aldus Janssens.