Gemeente organiseert ‘Klimaatdag’ voor jongeren: “Samen nadenken over lokaal klimaatbeleid” Ben Conaerts

29 januari 2019

17u16 0 Boom De Boomse scholieren krijgen in mei een eigen ‘Klimaatdag’. Met dat initiatief wil de gemeente de leerlingen die bezorgd zijn over het klimaat een forum bieden, zonder dat ze daarvoor een dag moeten spijbelen. “We willen hen mee laten nadenken over het lokaal klimaatbeleid”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

“Het hele land heeft aandacht voor de zogeheten ‘spijbelstakers’, die de afgelopen donderdagen verzamelden in Brussel”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Vermits Boom een echte scholengemeente is, kijken we met een bijzondere belangstelling naar de vele klimaatbewuste scholieren die steeds luider hun stem laten horen. We vonden dat we daar als lokaal bestuur ook een rol in te spelen hadden en willen hen daarom hier met een ‘Klimaatdag’ in Boom een eigen forum geven.”

Op de ‘Klimaatdag’ wil het gemeentebestuur samen met de jongeren kijken waar op lokaal beleid nog extra inspanningen kunnen worden geleverd. “We vinden al dat spijbelen op zich niet oké en we willen onze scholieren zeker niet aanmoedigen om nog meer lessen te spijbelen. Maar we willen wel naar hen luisteren en hen de nodige inspraak geven in ons lokale klimaatbeleid. Duurzaamheid begint toch vooral bij jezelf en in je eigen gemeente”, aldus de burgemeester.

De gemeentelijke milieudienst kreeg alvast de opdracht om de ‘Klimaatdag’ helemaal uit te werken. Dat gebeurt onder leiding van schepen van Milieu Sven Cools (Groen) en schepen van Onderwijs Inge De Ridder (N-VA). “Bedoeling is dat de ‘Klimaatdag’, ergens op een schooldag in mei, zowel informatief als leuk en recreatief wordt. Hoe de dag er precies gaat uit zien, is nog niet duidelijk, maar vast staat al wel dat we maximaal in dialoog willen gaan met de jongeren”, aldus Cools en De Ridder.

“Het is nu zaak om samen met de schooldirecties uit Boom een geschikte datum en locatie te vinden, waarna het programma verder uitgewerkt kan worden. Dat laatste zal overigens een van de verantwoordelijkheden worden van de scholieren zelf. Zij worden verwacht om de dag naar hun eigen goeddunken mee in te vullen, bijvoorbeeld met lezingen, workshops of debatten. We vinden het belangrijk dat het initiatief niet betuttelend overkomt, maar gedragen wordt door de scholieren zelf. “

Wie zich wil aansluiten bij de eerste Boomse ‘Klimaatdag’, kan nu al contact opnemen via milieu@boom.be.