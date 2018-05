Gemeente koopt track & trace-systeem 08 mei 2018

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van een track & trace-systeem voor het gemeentelijke wagenpark. De kostprijs van het systeem bedraagt 15.000 euro, exclusief btw. "Nu we heel ons wagenpark hebben vernieuwd met CNG-wagens, is deze aankoop een logische volgende stap", zegt schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA).





"Met het track & trace-systeem zullen we na een mogelijke diefstal kunnen zien waar de voertuigen zich bevinden. Bovendien willen we een aantal wagens ter beschikking stellen van onze burgers en is het dus handig dat we die snel kunnen terugvinden."