Gemeente koopt graspleintje Victor De Meyerestraat over Ben Conaerts

03 april 2019

17u13 0 Boom De gemeente Boom koopt het pleintje in de Victor De Meyerestraat over van de provincie Antwerpen. De kostprijs bedraagt 50.000 euro, ruim de helft goedkoper dan de oorspronkelijke schattingsprijs.

De provincie Antwerpen is eigenaar van twee percelen grond in Boom, gelegen tussen de Beukenlaan en de Victor De Meyerestraat, tegenover de ingang van PTS Boom. Deze percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.480 vierkante meter en vormen een pleintje, ingericht als plantsoen met wat bomen, een haag(je) en een standbeeld. Het werd in 2007 gratis voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld van de gemeente Boom als speelplein voor een nabijgelegen buitenschoolse kinderopvang. Maar de gemeente Boom en Aquafin plannen wegen- en rioleringswerken in Hugo Verrieststraat en de Beukenlaan en het is de bedoeling het pleintje in het project te integreren. Daarom heeft de gemeenteraad beslist het plein aan te kopen.

“De waarde werd oorspronkelijk geschat op 105.000 euro, maar we hebben met de provincie een akkoord kunnen vinden voor een prijs van 50.000 euro”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “We hebben de prijs kunnen laten zakken, omdat we het pleintje al die jaren hebben onderhouden. We willen op het plein een ondergronds hemelwaterbufferbekken aanleggen, waardoor we het opgevangen water kunnen recupereren voor onze groendienst. De werken zijn gepland voor 2020.”