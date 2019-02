Gemeente koopt 35 laptops voor raadsleden en bib Ben Conaerts

05 februari 2019

14u33 0

De gemeente gaat minstens 35 laptops aankopen voor de gemeenteraad en de bibliotheek. Alle laptops worden uitgerust met een kaartlezer, die het mogelijk maakt om documenten digitaal te ondertekenen. De totale kostprijs wordt geraamd op een goede 42.000 euro, exclusief btw.

“Hiermee zetten we opnieuw een stap op de digitale snelweg”, zegt schepen van ICT Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Momenteel betalen we ongeveer 200.000 euro per jaar aan print- en kopieerkosten. Door meer digitaal te werken, kunnen we die kost flink inperken. Bovendien verkleinen we met deze aankoop het gevaar op datalekken en veiligheidsrisico’s. Alle laptops behoren tot hetzelfde type en zijn eenvoudig te onderhouden door onze eigen ICT-dienst.”