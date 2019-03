Gemeente frist speelterreinen op Ben Conaerts

25 maart 2019

18u11 0 Boom Vier speelterreinen in de gemeente krijgen dezer dagen een opknapbeurt. Het gaat om de terreinen in het Voske, het Wykmansveld, het Jozef Wautersplein en de Pastorijstraat.

“We hebben vorig jaar beslist om deze vier speelterreinen aan te pakken”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “We hebben telkens de bewoners en de kinderen bevraagd over hun wensen. In januari hebben we een aantal leveranciers aangeduid die toestellen en zitmeubilair zouden plaatsen.”

Het terrein in het Voske krijgt er zitbanken, een ruimtenet en een kabelbaan bij, en later ook nog zitbanken. In het Wykmansveld worden dan weer een combitoestel en nieuwe schommels geplaatst. Begin april worden in de Pastorijstraat de bestaande toestellen vervangen door een nieuw combitoestel, een evenwichtsparcours, schommels, een wip en een peuterhoek. In het Jozef Wautersplein worden van dan ook een nieuw combitoestel en een nestschommel geplaatst.

“Na uitvoering van de werken gaan we in eigen beheer de omgeving opknappen. Op het Wautersplein en de Pastorijstraat wordt een speelheuvel aangelegd. De vier speelterreinen krijgen er ook een picknickbank bij”, legt Sanchez uit.

“In een volgende fase komen andere speelterreinen aan de beurt. In de Isabellastraat wordt het speelterrein vernieuwd, zodra de heraanleg van de omgeving rond is. Ook voor de speeltuintjes op Noeveren, in de Kruiskenslei, in de Vlierlaan en in het park staat een renovatie op het programma.”