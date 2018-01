Gemeente dient bezwaar in tegen schietclub 23 januari 2018

De gemeenteraad gaat op initiatief van Groen een bezwaar indienen bij de provincie over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest in Puurs. Er wordt gevreesd voor mogelijke geluidshinder voor Bomenaars door de verplaatsing van de schietstand van de Klein-Brabantse Shooting Club. "Met het PRUP wil de provincie Antwerpen de geluidshinder van de schietclub verminderen, voor de omwonenden in Puurs, door de schietrichting te verplaatsen en extra milderende maatregelen op te leggen", zegt Sven Cools (Groen). "De nieuwe schietinrichting wordt echter voorzien op zo'n 600 meter van de eerste Boomse bewoning. De schietstand komt beduidend hoger te liggen en de schietrichting wordt 180 graden gedraaid richting Boom. Navraag bij de milieudienst van Puurs leert ook dat er geen onderzoek of simulatie is gebeurd in verband met de mogelijke effecten naar de woonblok in Boom. We zijn dus bezorgd over de mogelijke overlast die de schietinrichting kan veroorzaken." (BCOR)